Путин проводит тренировку стратегических сил сдерживания

В России началась тренировка стратегических сил сдерживания, которая проходит под руководством президента страны Владимира Путина.

В учениях задействованы мобильная ракетная установка «Ярс», атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца. Отрабатывается нанесение ядерного удара в ответ на аналогичную атаку вероятного противника.

Путин принял в Кремле министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и заслушал их доклады о ходе учений.

НАТО с каждым днем все ближе подбирается к границам России. Недавно под руководством США в Казахстане открыли Центр миротворческих операций альянса. Как западный военный блок планирует расширяться и как отреагирует Москва — в материале «Подмосковье сегодня».