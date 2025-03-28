Путин рассказал о гиперзвуковой ракете «Циркон»

Ракета «Циркон» относится к оружию стратегического значения, заявил на встрече с моряками-проводниками президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что такая ракета установлена на крейсере «Пермь». Видео встречи опубликовано в официальном телеграм-канале Кремля.

В четверг, 27 марта, российский лидер посетил с рабочим визитом Мурманск. Там он побывал на атомном подводном крейсере «Архангельск» и пообщался с членами экипажа.

«Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и «Циркон», что особенно приятно», — сказал президент.

«Циркон» представляет собой первую в мире гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука.

Ранее Путин заявил, что РФ выступает за равноправное сотрудничество в Арктике.