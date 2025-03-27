Путин заявил, что РФ выступает за равноправное сотрудничество в Арктике

Владимир Путин во время рабочего визита в Мурманск рассказал о том, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Путин заявил, что Россия является крупнейшей арктической державой и выступает за равноправное сотрудничество в регионе. В том числе и в плане защиты биоразнообразия, проведении научных исследований, реагирования на ЧС и экономического освоения региона.

Также, по словам президента, РФ намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе и редкоземельных металлов – в арктических регионах надо открывать предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальный ландшафт.

Также Путин допустил совместные проекты РФ с западными странами, если запрос на такую работу будет. По его словам, в связи с большим количество возможностей, а особенно при участии дружественных стран, даже западных, если те проявят интерес к совместной работе, можно будет достигнуть важных результатов. Ранее Владимир Путин подписал закон об организации местного самоуправления