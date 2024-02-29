Путин: Россия понимает, как решить проблемы в армии
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В стране есть понимание касательно решения вопросов, существующих в армии, заявил российский президент Владимир Путин в ходе традиционного послания Федеральному собранию.
«Мы видим, где и какие у нас есть проблемы — они, конечно, есть. Понимаем вместе с тем, что нужно делать», - сказал он.
По словам лидера, соответствующая работа постоянно ведется как на фронте, так и в тылу. Ее цель — повышение ударной военной мощи и развитие технологичности армии.
Путин добавил, что военные РФ действуют стойко и самоотверженно.