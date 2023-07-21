Путин: Украина потеряла десятки тысяч солдат при попытке неудачного наступления

По его мнению, ВСУ несут громадные потери, пытаясь провести свое распиаренное контрнаступление.

Президент России в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ оценил урон, который был нанесен украинской армии в ходе тех атак, которые были предприняты ею весной и летом.

«В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По мнению Владимира Путина, эти потери составляют несколько десятков тысяч убитыми и ранеными.