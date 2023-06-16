Путин: Украина скоро вообще перестанет использовать свою военную технику

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что Украина воюет практически только на технике, переданной западными союзниками.

«Скоро Украина перестанет вообще использовать свою технику, они воюют на технике извне, так долго не навоюешь», – сказал президент.

Глава государства отметил, что при этом российская оборонная промышленность, в отличие от украинской, раскручивается.

Он подчеркнул, что война была начата киевским режимом, поощряемым западными спонсорами.

Путин заявил, что у Киева нет шансов на успех в контрнаступлении, что показали последние бои.