Путин увидел вину США в использовании Украиной кассетных боеприпасов

Именно Америка, по его мнению, виновна в том, что Киев позволяет себе использовать негуманные вооружения.

Российский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистов об использовании таких боеприпасов со стороны ВСУ. Он сделал это во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Затем Владимир Путин сообщил, что считает настоящим виновником этой практики американцев.

«Есть страна, которая считает, что она исключительная, - это Соединенные Штаты. США применяют кассетные боеприпасы в данном случае, просто руками украинцев», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Затем Путин добавил, что в этом же проявляется двуличность Белого дома. Он осуждает кассетные боеприпасы у других, но за собой оставляет право к их применению. Именно поэтому Россия сейчас борется за обустройство многополярного мира.