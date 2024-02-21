Путин: военнослужащие ВКС совершили более тысячи боевых вылетов в ходе СВО

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград частям Воздушно-космических сил отметил, что в ходе СВО военнослужащие ВКС совершили более тысячи боевых вылетов.

Он поблагодарил ракетчиков за проявленные мужество и отвагу. Президент подчеркнул, что военнослужащие ВКС хранят верность традициям, которые «столетиями формировались преданными сынами и дочерями Отечества».

Также Владимир Путин также передал Главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный», которая издавна покровительствует русскому воинству. Святыня будет храниться в главном храме ВКС — Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

Глава государства наградил орденом Жукова 15-ю бригаду армейской авиации. Боевые заслуги 487-го отдельного вертолетного полка были отмечены орденом Кутузова.