Путин: возможность проведения военных учений России и КНДР не исключена
Фото: [kremlin.ru]
На пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников, заявил, что не отвергает вероятность проведения совместных военных учений с Корейской Народно-Демократической Республикой.
«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет. А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства», — сказал президент.
При этом Путин ссылался на соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве, заключенное между двумя странами.
Он также подчеркнул, что данный документ не содержит ничего нового по сравнению с ранее подписанными соглашениями времен СССР.
Таким образом, сотрудничество в рамках указанного соглашения может быть углублено, включая возможность совместных военных маневров. Однако конкретные сроки и условия будущих учений на данный момент не обсуждались.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приказал помогать российской армии в ее священной войне.