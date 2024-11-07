Путин: возможность проведения военных учений России и КНДР не исключена

На пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников, заявил , что не отвергает вероятность проведения совместных военных учений с Корейской Народно-Демократической Республикой.

«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет. А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства», — сказал президент.

При этом Путин ссылался на соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве, заключенное между двумя странами.

Он также подчеркнул, что данный документ не содержит ничего нового по сравнению с ранее подписанными соглашениями времен СССР.

Таким образом, сотрудничество в рамках указанного соглашения может быть углублено, включая возможность совместных военных маневров. Однако конкретные сроки и условия будущих учений на данный момент не обсуждались.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приказал помогать российской армии в ее священной войне.