Глава МИД КНДР: Ким Чен Ын приказал помогать российской армии в ее священной войне

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время встречи с Сергеем Лавровым, главой российского МИД, сообщила, что сразу после начала специальной военной операции на Украине председатель Ким Чен Ын дал распоряжение оказать поддержку российской армии и народу. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале МИД РФ.

По словам министра, Северная Корея уверена в том, что Россия одержит успех «в священной войне за защиту своих суверенных прав и государственной безопасности».

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

Министр добавила, что Северная Корея будет оставаться на стороне России «до окончательной победы». Она также подчеркнула, что отношения между Москвой и Пхеньяном достигли нового уровня стратегического сотрудничества, которому суждено продлиться не одно столетие.

Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил о реализации договоренностей между двумя государствами. Военные и службы безопасности России и Северной Кореи осуществляют тесное сотрудничество, добавил он.

Договор о стратегическом партнерстве, по его словам, должен стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии и «в более обширном контексте на нашем континенте».

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ВСУ наносить удары по военным из КНДР на Украине.