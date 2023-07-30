Путин выступил на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит военно-морской парад, посвященный Дню военно-морского флота России. На торжества прибыл президент страны Владимир Путин.

Президент, выступая на параде, заявил, что российский флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Глава государства поблагодарил моряков за службу.

Путин пообещал последовательно наращивать силы ВМФ. Так, в этом году флот получит 30 новых кораблей.

В этом году в военно-морском параде примут участие 45 военных судов и около трех тысяч моряков. Мероприятия будут состоять из водной и наземной частей.