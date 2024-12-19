Путин заявил, что не хотел назначать Цивилеву на пост замминистра обороны

Владимир Путин высказался о кадровых назначениях в Министерстве обороны России в 2024 году. Президент ответил, почему пост статс-секретаря, заместителя министра обороны РФ, заняла супруга экс-главы Кемеровской области и госсоветник РФ III класса Анна Цивилева.

По словам Владимира Путина, озвученных на прямой линии, он не планировал назначать Анну Цивилеву на пост в оборонное ведомство. Однако с таким предложением обратился глава МО РФ Андрей Белоусов, который аргументировал свой выбор.

«Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда ("Защитники Отечества" — ред.) перешла на работу в министерство обороны, но потом все-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает целесообразным потом образом организовать такую бесшовную работу», — ответил президент.

Как отмечал глава ведомства, работа продолжилась бы эффективнее с теми кто уже в ВС РФ, теми кто на СВО и нуждается в каких-то мерах поддержки. У Анны Цивилевой имеется большой опыт с этими вопросами: она активно работала с «болями» населения, была членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Напомним, что супругу экс-главы Кемеровской области Сергея Цивилева назначили заместителем министра обороны 17 августа 2024 года. Она отвечает за все, что связано с социальным и жилищным обеспечением военнослужащих. Также Анна Цивилева осуществляет взаимодействие с государственным фондом «Защитники Отечества», используя необходимые ресурсы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве.