Путин заявил, что ВС РФ могут разрушить любое здание в Киеве

Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность нанести удар по любому зданию в Киеве, но пока не намерена это делать по ряду причин.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал президент РФ во время выступления на ПМЭФ.

По словам Путина, в этом нет военной необходимости.

Президент считает, что атаки украинских беспилотников на Кремль и обстрелы гражданских объектов на приграничных территориях имели своей целью спровоцировать Россию на ответные жесткие действия. Но ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфрастурктуры и не собираются «мстить» мирному населению Украины.