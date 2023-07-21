Путин заявил о планах Польши оккупировать часть Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании Совбеза о том, что целью польско-литовско-украинского соединения является дальнейшая оккупация территории Украины.

«Польские лидеры, видимо, рассчитывают под натовским зонтиком сформировать коалицию, вмешаться в конфликт на Украине и оторвать кусок пожирнее», – сказал российский лидер.

Он напомнил, чем закончилась для Польши агрессивная политика перед второй мировой войной. Страна была разгромлена в первые месяцы войны и утратила свою независимость. И восстановила она ее благодаря Советскому Союзу. Кроме того, именно благодаря позиции СССР Польша получила значительные территории на западе страны, отрезанные от Германии.

Ранее в прессе появились сообщения о создании польско-литовского-украинского воинского соединения, которое бы действовало на территории Украины. Путин подчеркнул, что в этом случае речь идет не о неком сборище наемников, а о регулярном формировании.