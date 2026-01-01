Средства ПВО сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
Собянин: ПВО отразила попытку атаки беспилотника на Москву
Системы противовоздушной обороны Минобороны России перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, который двигался в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил мэр Москвы, все цели были уничтожены и на место падения обломков выехали специалисты.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - об этом написал мэр города.
Таким образом, за сутки 31 декабря силами ПВО был ликвидирован один БПЛА.
Ранее сообщалось, что Туапсе атаковали украинские БПЛА.