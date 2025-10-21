ПВО отражает атаку БПЛА в Ростовской области: в Батайске поврежден дом

В Ростовской области силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате происшествия в Батайске, по данным губернатора Юрия Слюсаря, частично разрушена стена многоквартирного дома на Западном шоссе, сообщает РИА Новости .

В телеграм-канале губернатор рассказал, что:

«В Батайске на верхних этажах многоквартирного дома по Западному шоссе произошло частичное разрушение стены»

Слюсарь также уточнил, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Из здания были эвакуированы 20 человек, и в настоящее время решается вопрос о возможности их временного размещения. На место происшествия прибыл глава Батайска Валентин Кукин.

Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирных домов на улице Октябрьская. В зданиях повреждены стекла, однако люди не пострадали. Губернатор отметил, что отражение атаки продолжается.