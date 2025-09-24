ПВО отразила массированную атаку дронов в российском регионе

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников, нацеленных на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в соцсетях.

Системы противовоздушной обороны перехватили группу беспилотников, атаковавших объекты топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что все воздушные цели были уничтожены.

В результате падения обломков беспилотных аппаратов в нескольких районах области произошли возгорания сухой травы, которые были быстро ликвидированы. В Руднянском районе временно прервалось электроснабжение села Подкуйково, где ремонтные бригады уже работают на линии электропередачи. По предварительным данным, жилые дома не пострадали, жертв и пострадавших среди местных жителей не зафиксировано.

Ранее мэр Москвы сообщил о 30 сбитых беспилотниках за время атаки на Московский регион.