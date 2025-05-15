Украинские дроны атаковали Ростовскую область

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Новошахтинске Ростовской области. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

К счастью, отметил он, никто не пострадал. Разрушений никаких нет.

В ночь на 4 мая в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошло не менее пяти взрывов. Об этом стало известно от местных жителей.

Система противовоздушной обороны, предназначенная для поражения воздушных целей, была активирована.

Ранее сообщалось о том, что главу миграционной службы Ростовской области задержали за превышение полномочий.