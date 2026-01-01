Logo

ПВО отразила очередную попытку атак беспилотников на Москву

Безопасность

Ночью 1 января силы противовоздушной обороны Минобороны России нейтрализовали еще 5 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил мэр города, все цели были уничтожены и на места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - сообщил мэр города.

Таким образом, за сутки 1 января силами ПВО было ликвидировано 7 БПЛА.

Ранее сообщалось о дроне, летевшем в сторону столицы.