ПВО отразила очередную попытку атак беспилотников на Москву
Ночью 1 января силы противовоздушной обороны Минобороны России нейтрализовали еще 5 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил мэр города, все цели были уничтожены и на места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - сообщил мэр города.
Таким образом, за сутки 1 января силами ПВО было ликвидировано 7 БПЛА.
Ранее сообщалось о дроне, летевшем в сторону столицы.