ПВО отразила атаку дронов на Ростовскую область

Миллерово, Кашары: отбита ночная атака БПЛА на Ростовскую область
В ночь на 14 августа Ростовскую область атаковали дроны ВСУ.
Дежурные силы ПВО успешно отразили атаку в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
К счастью, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.
В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор, отметил Слюсарь.
Информация о последствиях атаки беспилотников на земле еще будет уточняться.
