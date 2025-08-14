ПВО отразила атаку дронов на Ростовскую область

В ночь на 14 августа Ростовскую область атаковали дроны ВСУ.

Дежурные силы ПВО успешно отразили атаку в Миллеровском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

К счастью, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор, отметил Слюсарь.

Информация о последствиях атаки беспилотников на земле еще будет уточняться.

Ранее сообщалось о том, что Волжский НПЗ загорелся после атаки дронов.