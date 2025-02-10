ПВО отразили атаку украинских дронов на Брянскую область

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских БПЛА на Брянскую область. К счастью, разрушений и пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ отражена вражеская атака с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на понедельник, 10 февраля, украинские БПЛА пытались атаковать Краснодарский край. По информации от свидетелей, в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода были задействованы средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, силами ПВО уже было уничтожено несколько воздушных объектов.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области из-за атаки украинских БПЛА сгорел детский сад.