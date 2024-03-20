ПВО перехватила два беспилотника в Саратовской области

Дроны были сбиты над городом Энгельс. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Бусоргин.

Украинская армия пытается проводить атаки не только на приграничные области России, но и на те, которые находятся в глубине РФ. В этот раз беспилотные летательные аппараты противника проникли в Саратовскую область, но были перехвачены в небе Энгельса.

«Над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», - написал губернатор.

Он добавил, что при этом инциденте не отмечено ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее военный эксперт Баранец рассказал про дальность полета украинских беспилотников. Он указал на то, какие территории РФ недосягаемы для них. По его заверению, дроны противника не могут проникать за пределы Поволжья. Он также напомнил, что подавляющее большинство воздушных неприятельских аппаратов сбивают еще в районе границы.