ПВО перехватила над Белгородской областью девять снарядов от СЗО «Ураган»
Фото: [© Алексей Майшев/РИА Новости]
Инцидент произошел прошедшей ночью в районе 03.45 часов. Боеприпасы были перехвачены уже на подлете к Белгороду.
Об обстреле сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем микроблоге.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - написал он.
Украинские военные выпустили из реактивной системы залпового огня 9 снарядов. Все они были перехвачены дежурными средствами ПВО над российской территорией. Жертв и разрушений в результате этого инцидента нет.