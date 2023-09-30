ПВО перехватила над Белгородской областью девять снарядов от СЗО «Ураган»

Инцидент произошел прошедшей ночью в районе 03.45 часов. Боеприпасы были перехвачены уже на подлете к Белгороду.

Об обстреле сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем микроблоге.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - написал он.

Украинские военные выпустили из реактивной системы залпового огня 9 снарядов. Все они были перехвачены дежурными средствами ПВО над российской территорией. Жертв и разрушений в результате этого инцидента нет.