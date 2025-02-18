Более 50 домов получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Кубань

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Славянском и Северском районах Краснодарского края накануне вечером и ночью было повреждено 51 здание. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале оперативного штаба региона.

В ночь на понедельник, 17 февраля, Украина предприняла попытку атаковать Краснодарский край. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, в результате атаки пострадала местная жительница.

В оперативном штабе добавили, что комиссия проверила здания по четырем из пяти адресов в Славянском районе. Наибольшие повреждения зафиксированы на пятом участке, который комиссия посетит 18 февраля.

В поселке Ильском Северского района комиссия осмотрела все 46 жилых домов и два нежилых объекта. Владельцам будет оказана помощь в ремонте зданий.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 17 февраля сбили 90 дронов ВСУ и ракету «Нептун-МД» над РФ. Кроме того, Каспийская нефтеперекачивающая станция подверглась атаке БПЛА ВСУ.