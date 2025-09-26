ПВО перехватила за утро 26 сентября шесть украинских беспилотников

Днем пятницы, 26 сентября, противовоздушная оборона уничтожила шесть беспилотников противника над тремя российскими регионами. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

ПВО днем 26 сентября продолжала отражать попытки украинской армии атаковать территорию России.

«В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Три БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, еще два — над Брянской областью. Над Курской областью уничтожили один неприятельский дрон.

Ранее Минобороны сообщало о 55 сбитых дронах неприятеля. Все они были перехвачены в ночь на 26 сентября. Больше всего беспилотников, 20 аппаратов, было нейтрализовано над акваторией Азовского моря.