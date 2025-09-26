Российская ПВО сбила за ночь 55 украинских беспилотников

На протяжении ночи на пятницу, 26 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 55 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Азовским морем было уничтожено 20 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 14 БПЛА, столько же дронов перехватили над Республикой Крым. Еще три удалось нейтрализовать в Краснодарском крае. По одному летательному аппарату уничтожили над Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областями.

За сутки до этого сообщалось, что российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ также 55 дронов неприятеля за ночь.