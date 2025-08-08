ПВО сбила 34 украинских беспилотника за три часа 8 августа

На протяжении дня пятницы, 8 августа, над российскими регионами было перехвачено 34 беспилотника ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В течение 8 августа украинская армия не прекратила попытки нанести удары по объектам на российской территории.

«В период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали военные.

Над Брянской областью удалось перехватить 12 беспилотников. Еще 10 сбили в Калужской области и восемь – над территорией Краснодарского края. Над Азовским морем нейтрализовали два дрона. По одному беспилотнику сбили над Рязанской областью и над Республикой Адыгея.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 8 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена преимущественно на южные регионы России. Так, над Ростовской областью уничтожили 9 БПЛА, над Республикой Крым — 8 беспилотников.