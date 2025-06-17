ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву

В ночь на вторник, 17 июня, система противовоздушной обороны Министерства обороны успешно отразила атаку двух беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в социальных сетях.

Он добавил, что в результате вражеской атаки не было ни жертв, ни пострадавших. В данный момент на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в ходе вечерней операции в Белгородской области силами дежурных подразделений противовоздушной обороны был уничтожен 51 боевой дрон, принадлежащее Украине.