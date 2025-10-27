ПВО сбила летевшие на Москву три беспилотника, сообщил Собянин

Силы ПВО Минобороны сбили сразу три БПЛА на подлете к Москве

Безопасность

Фото: [соцсети]

три беспилотника, который направлялись в сторону Москвы, были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в социальной сети Max.

В минувшее воскресенье столичный мэр информировал об уничтожении шести беспилотных аппаратов, атаковавших город.

«Силами ПВО Минобороны сбиты беспилотники, летевшие на Москву», — написал мэр.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

