ПВО сбила летевшие на Москву три беспилотника, сообщил Собянин
Силы ПВО Минобороны сбили сразу три БПЛА на подлете к Москве
Фото: [соцсети]
три беспилотника, который направлялись в сторону Москвы, были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в социальной сети Max.
В минувшее воскресенье столичный мэр информировал об уничтожении шести беспилотных аппаратов, атаковавших город.
«Силами ПВО Минобороны сбиты беспилотники, летевшие на Москву», — написал мэр.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле.