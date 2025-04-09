ПВО сбила над российскими регионами 15 беспилотников

8 апреля с 19:20 до 21:15 по московскому времени дежурные средства ВПВО сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, четыре дрона было сбито над Черным морем, по два – над территориями Воронежской, Пензенской областей, а также над территорией Крыма.

Позднее стало известно, что ПВО за 15 минут уничтожили еще пять дронов ВСУ над территорией РФ.

В Воронежской области вечером 8 апреля было уничтожено не меньше пяти украинских беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве нашли обломки беспилотника с украинской символикой.