ПВО сбила над российскими регионами 15 беспилотников
Над Черным морем, Крымом, Воронежской и Пензенской областями сбили 10 дронов ВСУ
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8 апреля с 19:20 до 21:15 по московскому времени дежурные средства ВПВО сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, четыре дрона было сбито над Черным морем, по два – над территориями Воронежской, Пензенской областей, а также над территорией Крыма.
Позднее стало известно, что ПВО за 15 минут уничтожили еще пять дронов ВСУ над территорией РФ.
В Воронежской области вечером 8 апреля было уничтожено не меньше пяти украинских беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве нашли обломки беспилотника с украинской символикой.