Власти Воронежской области сообщили об отражении атаки украинских дронов

В Воронежской области вечером вторника было уничтожено не меньше пяти украинских беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее вечером в регионе уже объявлялась опасность БПЛА, и позже стало известно, что дежурные силы ПВО уничтожили вражеские летательные объекты в трех районах региона — по меньшей мере сбить удалось пять украинских БПЛА.

При этом, по словам Гусева, в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА. По предварительной информации, в результате инцидента нет пострадавших, не зафиксировано и разрушений. Напомним, ранее стало известно, что в аэропортах Саратова и Волгограда ограничивали полеты — вводился план «Ковер».