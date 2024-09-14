ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Брянской области и один под Ростовом

В Брянской области силы противовоздушной обороны в настоящее время отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, уже уничтожено шесть вражеских дронов, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На местах падений обломков авиатехники противника работают экстренные и оперативные службы Брянской области.

«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружено и уничтожено силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Схожая ситуация сейчас происходит и в западной части Ростовской области. Как сообщил губернатор Василий Голубев в соцсетях, силами ПВО в небе ликвидирован один вражеский БПЛА. Согласно предварительной информации, также обошлось без пострадавших и повреждения объектов.

Ранее сообщалось, что трассу «Воронеж — Луганск» закрыли после мощной атаки ВСУ.