ПВО сбила три украинских беспилотника на подлете к Сочи

По имеющимся данным, сейчас ВСУ наносят воздушный удар по Краснодарскому краю и курорту Сочи. При этом применяются беспилотные летательные аппараты типа «Лютый».

«Предварительно, было сбито три БПЛА, один из них — над Черным морем. О повреждениях на земле и пострадавших не сообщалось», — указал микроблог.

Его авторы добавили, что в Сочи закрыты все пляжи, его аэропорт также на время перестал принимать и выпускать рейсы. Сигналы воздушной тревоги сработали не только в Сочи, но и в Анапе, Славянске-на-Кубани и Адлере. Людей попросили укрыться в помещениях без окон.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 8 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена преимущественно на южные регионы России. Так, над Ростовской областью уничтожили 9 БПЛА, над Республикой Крым — 8 беспилотников.