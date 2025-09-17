ПВО сбила за полтора часа над тремя регионами РФ пять беспилотников
Вечером 16 сентября силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими боевиками. Эти аппараты были уничтожены над территориями трех российских регионов, о чем сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
В дополнение сообщили, что два беспилотных летательных аппарата были выявлены и сбиты над территориями Ростовской и Белгородской областей, а еще один — над соседней Воронежской.
«В период с 21:30 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте падения обломков работают региональные оперативные службы.
