Вечером 16 сентября силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими боевиками. Эти аппараты были уничтожены над территориями трех российских регионов, о чем сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В дополнение сообщили, что два беспилотных летательных аппарата были выявлены и сбиты над территориями Ростовской и Белгородской областей, а еще один — над соседней Воронежской.

«В период с 21:30 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте падения обломков работают региональные оперативные службы.

противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 87 дронов неприятеля. Беспилотники были перехвачены над Черным морем, а также десятью областями России.