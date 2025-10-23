ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА над двумя регионами России

В течение дня четверга, 23 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала 15 вражеских беспилотников над своей территорией. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

По словам военных, в течение дня ПВО отражала воздушные удары ВСУ.

«В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

При этом 14 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Еще один беспилотник перехватили над Брянской областью.

Ранее Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках в ночь на 22 октября. Больше всего БПЛА, восемь единиц, было перехвачено над Брянской областью.