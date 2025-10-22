Российская ПВО сбила за ночь 33 украинских беспилотника

На протяжении ночи на среду, 22 октября, российская противовоздушная оборона уничтожила над регионами России 33 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку, она успешно отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено восемь беспилотников. Над акваторией Азовского моря сбили четыре БПЛА. Столько же дронов перехватили в Ленинградской области. Еще по три удалось нейтрализовать над Республикой Крым, Псковской и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря. Два летательных аппаратов уничтожили над Новгородской областью. По одному беспилотнику сбили над территорией Орловской, Тверской и Тульской областей.

Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.