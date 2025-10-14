ПВО уничтожила более пяти дронов: раскрыты детали ночной атаки на Воронежскую область

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны была успешно отражена попытка атаки с использованием беспилотников.

Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, расчетам ПВО удалось обнаружить, перехватить и уничтожить более пяти украинских БПЛА.

Воздушные цели были своевременно выявлены дежурными средствами и ликвидированы в небе над двумя муниципальными образованиями региона. Угроза удара была устранена в городском округе Борисоглебск и Бутурлиновском районе.

Несмотря на успешное отражение инцидента, в области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с риском новых атак беспилотных аппаратов. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность.

Важно отметить, что в результате данного инцидента полностью отсутствуют какие-либо пострадавшие или разрушения.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области два человека пострадали при падении дрона на жилой дом.