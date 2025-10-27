ПВО уничтожила девятый летевший на Москву БПЛА, столичные аэропорты экстренно закрыты
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотник, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем профиле на платформе Max.
Ранее мэр Москвы Собянин заявил об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов, атаковавших город.
«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
В ответ на воздушную атаку противника Росавиация объявила о временном ограничении работы аэропортов Жуковский и Домодедово. Это решение касается как приёма, так и выпуска воздушных судов.
«Аэропорт Жуковский (Раменское) и Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.