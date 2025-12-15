ПВО уничтожила в Московской области четыре БПЛА за первую половину дня понедельника

На протяжении первой половины дня понедельника, 15 декабря, противовоздушная оборона нейтрализовала 16 БПЛА над пятью российскими регионами. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия продолжила свои попытки террористических ударов по территории РФ.

«С 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Над территорией Калужской области были сбиты пять беспилотников. Четыре БПЛА уничтожили над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Над Брянской областью сбили три летательных аппарата. По два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Тульской областями.

Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках за ночь на 15 декабря. Больше всего БПЛА, 38 единиц, было перехвачено над Астраханской областью.