ПВО уничтожила за два часа пять беспилотников ВСУ

Утром субботы, 18 октября, над российской территорией было нейтрализовано пять БПЛА противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, неприятель в субботу продолжил свои попытки атаковать российскую территорию.

«В период с 8:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

При этом четыре дрона были сбиты над территорией Белгородской области, и еще один дрон ликвидирован над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило о 41 сбитом беспилотнике в ночь на 18 октября. Больше всего БПЛА, 12 единиц, было перехвачено над Брянской областью.