ПВО уничтожила семь дронов ВСУ над Брянской областью

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

15 апреля с 20:00 до 20:50 дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области семь украинских беспилотников самолетного типа.

Брянская область неоднократно подвергалась атаке дронов ВСУ.

Так, в ночь на 4 апреля, украинские боевики наносили удары по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате три человека получили осколочные ранения. Их доставили в больницу, но одного мужчину спасти не удалось.

В результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа.

По данным ведомства, основная часть беспилотных летательных аппаратов, а именно 109 единиц, была сбита над Курской областью.