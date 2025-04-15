Российская ПВО уничтожила 115 украинских беспилотников за ночь

Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что в ночь на 15 апреля силы ПВО успешно нейтрализовали 115 украинских беспилотников авиационного типа.

По данным ведомства, основная часть беспилотных летательных аппаратов, а именно 109 единиц, была сбита над Курской областью.

Еще три БПЛА были перехвачены в воздушном пространстве Воронежской области. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над территорией Московской, Брянской и Орловской областей.

Ранее сообщалось, что в результате массового налета беспилотных летательных аппаратов на город Курск пострадали девять человек.