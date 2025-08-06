ПВО за 2,5 часа ликвидировала все цели в Ростовской, Брянской и Калужской областях

Вечером 5 августа дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над территорией Ростовской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 4 на 5 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников.