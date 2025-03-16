ПВО за ночь перехватила и уничтожила 31 БПЛА над регионами России

Вооруженные силы Украины всю прошедшую ночь неустанно пытались поразить при помощи беспилотников объекты критической инфраструктуры России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Результатом слаженной работы средств ПВО удалось предотвратить попадание вражеских БПЛА.

По информации, полученной от Министерства обороны, в ночь на 16 марта российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 31 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины, в различных регионах страны.

В частности, в небе над Воронежской областью было сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, над Белгородской областью — девять, а над Ростовской областью — пять.

В небе над Курской областью был сбит ещё один беспилотный летательный аппарат.

16 украинских дронов было уничтожено над Воронежской областью, девять — над Белгородской областью, пять — над Ростовской областью. Ещё один беспилотник уничтожили над территорией Курской области.