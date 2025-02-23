ПВО за ночь уничтожила 20 БПЛА над шестью регионами России

В ночь с 22 на 23 февраля средства противовоздушной обороны России уничтожили двадцать беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над шестью регионами страны. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны Российской Федерации.

По информации от Министерства обороны, в небе над Орловской областью были ликвидированы пять БПЛА, над Белгородской и Курской областями — по четыре, а над Липецкой областью — три.

Также два украинских беспилотника были сбиты над территориями Тульской и Воронежской областей.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.