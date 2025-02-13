Российские военные атаковали один из самых больших газоперерабатывающих заводов на Украине, который находится в Черниговской области. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», который ссылается на спутниковые снимки пожаров, опубликованные NASA.

По приведенной каналом информации, предприятие, о котором идет речь, включено в перечень стратегически значимых объектов нефтегазовой промышленности Украины.

«Удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 3:00 и 4:00 утра», — отмечается в сообщении.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.