ПВО за последние 2,5 часа настреляла 35 вражеских дронов в небе

В субботу, 9 августа, над территорией России было сбито ещё 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Как уточняется в сводке российского оборонного ведомства, Все беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в период с 15:30 до 18:00 по мск.

«ПВО перехватила и уничтожила 35 украинских беспилотников самолетного типа. Над Краснодарским краем сбиты 19 беспилотников, еще девять — над Брянской областью», — говорится в сообщении МО в Telegram.

Кроме того, четыре беспилотных летательных аппарата были ликвидированы в небе над Азовским морем, а два — над территорией Калужской области. Ещё один дрон был сбит в Московской области.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила за 9 августа 44 украинских беспилотника.