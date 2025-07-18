Силы ПВО ночью отразили удары БПЛА по 11 регионам России

В течение ночи с 17 на 18 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив 73 воздушные цели. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, атаки велись по 11 направлениям, включая приграничные регионы, Московскую область и Крым.

Наибольшее количество дронов — 31, были перехвачены над Брянской областью, еще 17 — над Орловской. Десять беспилотников сбили в небе над Московским регионом, три из них летели непосредственно в сторону столицы.

Также воздушные цели уничтожили над Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Нижегородской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Это одна из самых массовых атак с использованием БПЛА за последнее время — в среднем ПВО перехватывали по девять дронов в час.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух дронов, летевших на Москву.