Пытался сбыть 6 кг наркотиков: Жителя Воронежа задержали сотрудники подмосковной полиции

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в лесном массиве вблизи улицы Шоссейной в городском округе Коломна сорокатрехлетнего жителя Воронежа, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС, заметив припаркованный автомобиль вблизи обочины и подозрительного мужчину, выходящего из леса, остановили его для проверки документов. При беседе с сотрудниками полиции гражданин вел себя подозрительно и заметно нервничал.

Так, в результате досмотра машины полицейские обнаружили два свертка с порошкообразным веществом весом около полутора килограммов, которые были спрятаны в пакете собачьего корма. Также в ходе осмотра телефона подозреваемого обнаружено еще четыре места с координатами закладок, где изъяли четыре полимерных свертка общим весом более четырех килограммов.

Согласно заключению эксперта, содержимое одного из свертков, весом около полутора килограммов, содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона. По словам подозреваемого, в одном из мессенджеров он нашел работу перевозчиком, по указанию работодателя забирал партии наркотиков и на своем автомобиле перевозил их по заданным адресам.

В настоящее время судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.