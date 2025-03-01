Рабочая партия Курдистана согласилась на прекращение огня

A haber: в РПК заявили о согласии с лидером и готовности прекратить огонь

Безопасность

Фото: [flickr.com]

Рабочая партия Курдистана откликнулась на призыв своего лидера Абдуллаха Оджалана прекратить боевые действия. Такое сообщение сделал телеканал A haber, который вещает в Турции.

Представители РПК заявили, что согласны с тем призывом, который отправил им заключенный в Турции Оджала, и готовы сложить оружие.

«Заявляем, что со своей стороны будем соблюдать и выполнять требования этого призыва. Мы объявляем о прекращении огня, вступающем в силу с сегодняшнего дня», — указало руководство партии.

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